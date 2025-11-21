  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»
13

Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»

Сергей Ташуев поддержал идею лимита на иностранных тренеров в РПЛ.

Сергей Ташуев поддержал идею об ограничении количества зарубежных тренеров в клубах РПЛ. Предлагается, чтобы в тренерский штаб входили не более двух иностранцев.

«Правильная мысль. Когда приходишь в наши региональные клубы, то просят, чтобы один тренер был местный. Это сделано для того, чтобы он обогащался, набирался опыта. Считаю, что так и должно быть. 

Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тренеров, которые оставят след в нашем футболе. Также специалист должен соответствовать стилистике клуба. Чтобы он был выгоден для клуба, а не для спортивного директора», – сказал экс-тренер «Ахмата» и «Факела».

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5253 голоса
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
лимит на легионеров
ВШТ
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Ташуев
