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  • Колыванов о рекорде Дзюбы: «Красавец. Кержаков был игроком как Герд Мюллер: хорошо бегал и реализовывал. Бил, бью и буду бить. Я бы поставил между ним и Артемом знак равно»
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Колыванов о рекорде Дзюбы: «Красавец. Кержаков был игроком как Герд Мюллер: хорошо бегал и реализовывал. Бил, бью и буду бить. Я бы поставил между ним и Артемом знак равно»

Игорь Колыванов считает Артема Дзюбу и Александра Кержакова равными игроками.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба забил 234 гола в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.

«Дзюба – красавец, выдающееся достижение. Невозможно сравнивать его с Кержаковым, ведь это два совершенно разных футболиста в игровом плане.

Кержаков был игроком как Герд Мюллер: хорошо бегал и реализовывал. Дзюба может головой сыграть, передачу отдать, участвовать в командном взаимодействии. Они оба внесли огромный клад в развитие российского футбола. И голы красивые забивали, и большие победы приносили.

Дзюба в большей степени, все-таки Кержаков из разряда: бил, бью и буду бить. Дзюбу могу поздравить, но и Кержакову не нужно расстраиваться, все-таки он закончил гораздо раньше Артема.

Я бы поставил между Дзюбой и Кержаковым знак равно», – заявил бывший форвард сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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