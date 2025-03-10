Кирьяков о том, что рекорд Дзюбы значимее гонки Овечкина: «Хватит этой ерунды! Сколько Артем забил в Европе? Один мяч. Рекорд в зарубежной лиге, как у Александра в хоккее – серьезное событие»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.
«Если бы это был рекорд в зарубежном чемпионате, как у Овечкина в хоккее, то это было бы серьезное событие. Сейчас на уровне РПЛ делается небольшое шоу вокруг этого. Вопросов нет, для нашего чемпионата – это большое достижение, но не более того.
Рекорд Дзюбы значимее рекорда Овечкина? Давайте, хватит этой ерунды! Повторюсь, если бы этот рекорд Дзюбы был бы в европейском чемпионате, то это было бы серьезное достижение.
Сколько там Дзюба забил в европейском чемпионате? Один мяч. Забил бы там 10-15, можно было бы о чем-то говорить. Но вопросов нет, достижение, вырвался вперед в нашей лиге. 234 гола – это серьезный результат. Но не стоит бить в фанфары и кричать на каждом углу, что это супер-пупер.
И Кержаков, и Дзюба – нападающие хорошего уровня. Поиграли в сборной России, забивали за нее. Для нашего чемпионата эти игроки будут на слуху, потому что вписали свои фамилии в историю российского футбола. Они достойны друг друга, не надо кого-то выделять», – сказал бывший нападающий футбольной сборной России.
Депутат Журова: «Рекорд Дзюбы для некоторых будет значимее достижения Овечкина. Футбол – более популярный вид спорта, чем хоккей»
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