Кержаков о том, что Дзюба побил его рекорд: «Молодец! Не следил за этим – наблюдаю за сыном на турнире»
Александр Кержаков поздравил Артема Дзюбу с бомбардирским рекордом.
Сегодня нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере – «Крыльям Советов» в матче 20-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Кержакова.
«Спокойно отношусь к рекорду Дзюбы. Молодец!
Но я не следил за этим. Я сегодня слежу за своим сыном на турнире», – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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