Кержаков о том, что Дзюба побил его рекорд: «Молодец! Не следил за этим – наблюдаю за сыном на турнире»

Александр Кержаков поздравил Артема Дзюбу с бомбардирским рекордом.

Сегодня нападающий «Акрона » забил 234-й гол в карьере – «Крыльям Советов» в матче 20-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Кержакова .

«Спокойно отношусь к рекорду Дзюбы . Молодец!

Но я не следил за этим. Я сегодня слежу за своим сыном на турнире», – сказал экс-форвард «Зенита » и сборной России.