Шалимов о Дзюбе: «Уникальный футболист. Сравнил бы его с Бергкампом – нет сильнейшего удара, но все голы на технику»
Напомним, форвард «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.
«Что касается рекорда, то Дзюба – уникальный футболист. Нельзя его сравнивать с Кержаковым, который имеет сильнейший удар. У Дзюбы я не видел ни разу удара с подъема, он не играл за счет этого.
Из тех великих футболистов, с которыми играл я, могу сравнить Артема с Деннисом Бергкампом, который тоже не имел сильнейшего удара, но все голы – на исполнение, на технику. У Дзюбы то же самое, он использует свои сильные стороны, в том числе и габариты. Но с ними Артем мог закончить и чуть после 30, но держится, играет, находит мотивацию.
Гол Дзюба забил свой коронный – в окружении соперников, на добивании, на чутье. Игрок, который был рядом, действовал именно по Артему, держал его – а Дзюба все равно забил! Вот в этом и уникальность – набить столько мячей, не обладая сильным поставленным ударом и высокой скоростью – это потрясающе. Просто красавчик», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
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