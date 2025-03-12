Маркиньос о том, что «ПСЖ» прошел «Ливерпуль» в ЛЧ: «Это особенный день – приехать на «Энфилд» с молодой командой и победить. Совершенству предела нет. Останавливаться на этом мы не можем»
Французский клуб победил «Ливерпуль» в 1/8 финала по сумме двух матчей (0:1, 1:0, по пенальти – 4:1). Второй матч проходил на «Энфилде» – домашнем стадионе английского клуба
«Это был очень тяжелый матч. Нам пришлось выложиться по полной, и было очень трудно, но мы сделали все, что могли, чтобы победить. «Ливерпуль» требует от тебя многого. Это очень сильная команда. Теперь мы в четвертьфинале и должны быть готовы к очередному сложному противостоянию.
Это для нас особенный день – вот так приехать сюда с молодой командой и победить. Тренер, весь штаб отлично выполняют свою работу. Совершенству предела нет. Останавливаться на этом мы не можем – еще есть над чем работать. Нужно восстановиться и думать о следующем матче», – сказал бразильский защитник парижан.
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