Слот про 0:1 с «ПСЖ»: «Лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. «Ливерпуль» провел идеальную игру, но удача иссякла. Мы, нидерландцы, знаем, как проигрывать серию пенальти»
Арне Слот прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от «ПСЖ» по пенальти.
«Это был лучший футбольный матч, в котором я когда-либо принимал участие. Прекрасная игра, особенно если сравнивать с той, что была на прошлой неделе. Мы создавали моменты и вдруг пропустили. После прошлой недели удача иссякла.
Было ощущение, что мы заслуживали большего, чем 0:1. Мы провели идеальный матч, не считая того, что не забили. Это как «ПСЖ» на прошлой неделе провел идеальный матч.
В дополнительное время соперник, возможно, играл чуть получше. Все свелось к пенальти, а мы, нидерландцы, знаем, как проигрывать серии.
Сейчас все разочарованы. Но я знаю этих игроков, они стойкие.
В этой игре было все, чего можно желать. Мы могли бы рассчитывать хотя бы на ничью после 90 минут», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Amazon Prime.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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