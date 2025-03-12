Салах заплакал после поражения «Ливерпуля» от «ПСЖ» в серии пенальти в ЛЧ
Мохамед Салах заплакал после вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» уступил «ПСЖ» (1:1 по суме двух матчей, 1:4 по пенальти) и выбыл из турнира на стадии 1/8 финала.
Вингер мерсисайдцев Салах, реализовавший свой удар в серии пенальти, заплакал после поражения.
Фото: скриншоты трансляции
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
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