Салах заплакал после поражения «Ливерпуля» от «ПСЖ» в серии пенальти в ЛЧ

Мохамед Салах заплакал после вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов.

«Ливерпуль » уступил «ПСЖ » (1:1 по суме двух матчей, 1:4 по пенальти) и выбыл из турнира на стадии 1/8 финала.

Вингер мерсисайдцев Салах , реализовавший свой удар в серии пенальти, заплакал после поражения.

Фото: скриншоты трансляции