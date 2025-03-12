Слот сменил автобус на спорткар, но для прохода «ПСЖ» не хватило бензина. На чем выехал Энрике?

Разбор Палагина и Лукомского.

Дерзкое обещание Витиньи после первого матча воплотилось в жизнь. «ПСЖ» победил на «Энфилде» (1:0) – и прошел дальше. В прогнозе португалец основывался на домашней мощи «Парижа», но ответная игра получилась не такой однобокой. Значимые отрезки остались за «Ливерпулем», а французы добыли результат.

Давайте разбираться, почему рисунок противостояния так сильно изменился и что получалось у команд в обновленном сценарии.

В составе «ПСЖ» без сюрпризов. Луис Энрике повторил сочетание из первого матча. Изменилась только формальная привязка Хвичи Кварацхелии и Брэдли Барколя к флангам. В этот раз Хвича номинально стартовал слева, а Барколя – справа. На прошлой неделе было наоборот, но держим в уме, что система «ПСЖ» требует постоянной смены позиций атакующих игроков.

Арне Слот тоже выставил тот же состав. На выходных он устраивал ротацию в АПЛ с «Саутгемптоном», но из резервистов, получивших шанс (Костас Цимикас, Кертис Джонс, Дарвин Нуньес), никто не попал в основу. К игре успел восстановиться основной по сезону Коди Гакпо, но его формы хватило только для включения в заявку.

«Ливерпуль» врубил прессинг по принципам Клоппа

План «Ливерпуля» кардинально отличался от первого матча. В Париже команда сначала умеренно шла в давление, а потом вообще села в автобус. На «Энфилде» прессинговали даже выше, чем обычно в этом сезоне.

Стартовое давление «Ливерпуля» было больше похоже на прессинг при Юргене Клоппе: начинали душить максимально высоко . Структура 4-3-3 с узкой тройкой атаки, где вингеры давят на центральных защитников соперников.

В поддержку выдвигаются сразу два центральных полузащитника, создается максимальная интенсивность в центральной зоне.

Роли внутри давления тоже были больше похожи на клопповские. «Ливерпуль» показал, что старый добрый инструмент все еще у них есть. Игроки помнят все вплоть до деталей. И все же решение Слота обратиться к этому именно сейчас оказалось внезапным.

Высоким давлением «Ливерпуль» прямо копировал принципы клопповских времен. А вот в среднем блоке команда выстраивалась как обычно в этом сезоне.

Пока у «Ливерпуля» оставались силы, такие эпизоды мы видели нечасто, а давления, наоборот, было очень много. Результатом стратегии стал шоковый эффект на старте: «Ливерпуль» быстро возвращал мяч и создавал моменты. «Париж», с одной стороны, выглядел растерянным. С другой – забил в первой же атаке на пространстве.

Давление «Ливерпуля» вынудило парижан минимизировать короткие розыгрыши. В первом тайме Джанлуиджи Доннарумма сделал 12 дальних передач, за весь матч в Париже – всего две.

Так пугать команду Энрике могут очень немногие. Это вместе со созданной угрозой – плюсы подхода «Ливерпуля». Увы, минусы тоже были: «ПСЖ» неизбежно получал шансы на пространстве .

Следствие смелости: атаки «ПСЖ» на пространстве. И рисунок матча-перестрелки

Ключевое изменение от Клоппа к Слоту – количество переходов мяча от команды к команде в матчах «Ливерпуля». Арне умерил прессинг и дал больше контроля в первой стадии. Очень грубо говоря, от контролируемых перестрелок команда перешла к контролю матчей.

Даже матч в Париже – самый нетипичный для команды при Слоте – вписывается в это преобразование. У «Ливерпуля» ничего не получалось, но они все равно не раскрывали игру в обе стороны. В этот раз все было наоборот: похоже, «Ливерпуль» умышленно открыл встречу с первых минут. Не просто играли смелее, чем в Париже, а полезли в радикальное давление .

В таком рисунке результат достигается за счет того, что команда комфортно чувствует себя в перестрелке. То есть провоцирует переходы мяча, но лучше на них реагирует. Пиковый «Ливерпуль» Клоппа уничтожал соперников в этом режиме – почти все игроки помнят эти времена. Выступили достойно в знакомом жанре и на этот раз.

Проблема: такой стиль предполагает риски в обе стороны, а у «ПСЖ» уж слишком мощный набор исполнителей под атаки на пространстве. Команда Энрике начала создавать не менее опасные моменты – особенно после того, как справились со стартовым шоком. Быстрый гол добавил уверенности и тоже значительно помог.

Относительно уязвимое место клопповского прессинга – фланги. При быстрой доставке мяча возникает ситуативная свобода (при тотальной интенсивности в центральной зоне). «ПСЖ» целил именно в эти зоны, а дальше – после выхода на чужую половину – включалась тройка атаки на пространстве.

Мендеш против Салаха – снова ключевая дуэль матча

В первой игре португалец выдал грандиозный перфоманс в личнмом противостоянии. Салах ушел без единого удара – впервые в сезоне. У Мендеша получилось выдержать идеальный баланс: для нейтрализации задействовал и физику, и чтение, и скорость. Пригодилось и в дуэлях на земле, и в борьбе за мяч.

Матч на «Энфилде» казался еще более сложным испытанием. Несколько причин.

● У Салаха была целая неделя на подготовку. Мог подробно изучить манеру Мендеша. Мо не раз говорил, что визуализирует возможные действия на поле, отталкиваясь именно от манеры соперника.

● В этот раз у «Ливерпуля» было гораздо больше мяча. Как следствие – прибавилось оборонительных эпизодов и работы лично для Мендеша.

● Партнером Мендеша по флангу был не Барколя, а любящий халтурить Хвича. Грузин пахал, но все же выключался и оставлял на португальца не только Салаха, но и Трента.

Несмотря на такие вводные, Мендеш снова был прекрасен. Закончил матч с лучшим показателем команды по отборам, перехватам и верховым дуэлям. Самая впечатляющая деталь – прогресс Нуну по ходу матча. На пятой минуте Мо первый и единственный раз обыграл португальца 1-в-1. С тех пор египтянин ни разу не бил по воротам с игры. Были попытки после стандартов, но не в прямых дуэлях с защитником «ПСЖ».

Абсолютный восторг – эпизоды, где Мендешу нужно было противостоять не только Салаху, но действовать с оглядкой на него.

Португалец справился даже с такими.

Монстр.

Витинья – топ. Просто топ

У Витиньи в этих матчах было спецзадание. В стандартном плане глубже всех в полузащите «Парижа» стартует Фабиан Руис (все меняются местами, но чаще всех именно испанец отвечает за продвижение и ведет игру из глубины).

Оба раза против «Ливерпуля» Витинья стартовал глубже всех. А еще отходил прямо к Доннарумме при розыгрышах от ворот.

Все шло через португальца. Энрике доверил ему задачу усмирения прессинга «Ливерпуля». Витинья сохранял мяч, продвигал атаки и искал оптимальные варианты под давлением. В первой игре он с легкостью справился. Во второй играл почти без ошибок, но захватил контроль не сразу.

И все же снова справился. Витинья закончил встречу с 93% и с отрывом наибольшим количеством контактов с мячом. В плане разрушения он тоже выделился: пять отборов и два перехвата . В игре на встречных курсах эта сторона работы даже важнее, чем обычно.

Витинья был везде – и прекрасен во всем.

Стандарты могли принести «Ливерпулю» победу

Главный плеймейкер матча без учета прессинга – Алексис Мак Аллистер. У аргентинца пять передач под удар. У ближайшего из «Ливерпуля» всего две. Самое понятное объяснение: Алексис исполнял стандарты. Оттуда пришло четыре момента из пяти. В общей сложности «Ливерпуль» нанес после стандартов девять ударов – всего на один меньше, чем с игры.

Обычно «Ливерпуль» не очень опасен в этом аспекте, но тут пропорция позитива зашкаливала . Все, чего не хватило, – гола. Алгоритм создания моментов был примерно такой.

● Для подач использовали конкретную зону – правый угол вратарской «Парижа». Его специально перегружали большой группой игроков. Цель – вывести кого-то на простор или затруднить сопернику вынос мяча.

● Мак Аллистер как исполнитель – тоже не случайный выбор. Аргентинец не основной подающий, но тут отвечал почти за все стандарты. У Алексиса самая сбалансированная в «Ливерпуле» пропорция подач от ворот и к воротам. Так как кроссы шли в одну зону, с разных флангов требовалась разная подкрутка мяча. Мак Аллистер топово исполнял.

● По ходу матча «Ливерпуль» стал еще мощнее в этом аспекте. Помог выход Джаррела Куанса вместо травмированного Трента. Фактически крайнего защитника заменил центральный.

Спасением для «Парижа» стала игра Доннаруммы. Часть эпизодов итальянец гасил за счет выходов из ворот. Часть заканчивалась фолами из-за того, что легально заблокировать Джиджи не получалось.

«Ливерпуля» не хватило на весь матч

Четке всего усталость «Ливерпуля» проявилась во втором экстра-тайме. 73% владения у «ПСЖ» и 8:0 по ударам. Команда Слота села к воротам и даже не выбегала вперед.

Здесь проблема нехватки сил бросалась в глаза. Чуть менее явно, но ощутимо беда проступала на каждом этапе матча после 60-70 минут. Изначально прессинг был оружием. «Ливерпуль» рисковал, но извлекал из него свои плюсы: опасные возвраты и территориальный перевес.

Чем дальше – тем реже команда обращалась к этому режиму. Такая динамика выглядит логичным следствием максимального давления на стартовом этапе. Похоже, Арне Слот сделал слишком большую ставку на первый тайм.

Важно верно расставить акценты: менять тактику после такого первого матча, пускай победного – разумный ход. Наоборот, выходить с тем же планом означало бы делать ставку на новые чудеса Алиссона. «Ливерпуль» был ужасен в Париже и обязан был прибавить. Поиски Слота в такой ситуации заслуживают только уважения.

А вот выбранный план вызывает вопросы. Тренер слишком радикально все поменял – из автобуса пересел в спорткар. Разгон на старте был эффектным, но команда не справилась с управлением .

Серия пенальти: короткие детали

«ПСЖ» выиграл 11-метровые со счетом 4:1.

● Топовая замена Луиса Энрике . За минуту до конца дополнительного времени выпустил вместо опорника Невеша форварда Гонсалу Рамуша. В обычном сценарии – большой риск. Тут просчитанный, учитывая, что «Париж» подавал угловой и не рисковал пропущенным. Рамуш оправдал выбор. Вероятно, исходили из статистики (у португальца восемь из восьми реализованных пенальти). Луи ван Гал точно оценил.

● Хитрый разбег Дембеле перед пенальти . Сначала показал, что будет бить с левой. В итоге пробил с правой. Неизвестно, повлияло ли на решение Алиссона, но прочитать такого игрока очевидно сложнее. Помним, что даже сам Усман не знает , какая у него нога сильнее.

● Первый же удар, Витиньи, мог брать Алиссон . Вратарь «Ливерпуля» пытался прочитать. До последнего не двигался и играл строго по мячу. У такой манеры очевидные недостатки (вратарю сложнее дотянуться), но в этот раз могло сработать: Витинья плохо пробил и оставил шансы.

● Единственный забил у «Ливерпуля» Мо Салах . Безоговорочный пенальтист, который почти всегда играет. Соответственно, партнеры почти не получают шансов и практики. Не забивший Дарвин, к примеру, был основным пенальтистом в «Бенфике» (реализовал все шесть попыток), а в «Ливерпуле» бил всего дважды (без учета серий). Прошлый раз – больше года назад. Возможно, тоже повлияло.

***

По совокупности матчей «ПСЖ» заслужил проход. Прекрасная команда. Как и «Ливерпуль».

Жаль, что кто-то должен был вылететь так рано.

Кстати, Энрике с нами солидарен: «Cчитаю, было бы справедливо, если бы обе команды прошли дальше. Мы были лучше в Париже, они, на мой взгляд, лучше нас во второй игре. Мы сделали все возможное, и нам повезло пройти дальше».

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Фото: Gettyimages.ru /Robbie Jay Barratt – AMA; East News /Cal Sport Media via AP Images, AP Photo/Dave Thompson, AP Photo/Jon Super