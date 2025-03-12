«Ливерпуль» впервые проиграл серию пенальти в КЧ/ЛЧ. «ПСЖ» – 2-й клуб из Франции в истории турнира, выигравший серию
«Ливерпуль» впервые проиграл серию пенальти в Кубке и Лиге чемпионов.
Английский клуб вылетел по итогам двух матчей с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 0:1, по пенальти – 1:4).
До этого ливерпульцы ни разу не проигрывали серии пенальти в Кубке и Лиге чемпионов, одержав три победы.
Дважды они выиграли по пенальти в финале турнира (у «Ромы» в 1984 году и у «Милана» в 2005-м) и один раз в полуфинале (у «Челси» в 2007-м).
В свою очередь, «ПСЖ» – только 2-й клуб из Франции, выигравший серию пенальти в турнире. Впервые это удалось «Бордо», выбившему «Днепр» в 1/4 финала в 1985 году.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sky Sports
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