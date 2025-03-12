«ПСЖ» превзошел «Ливерпуль» по ожидаемым голам по итогам двух матчей 1/8 финала ЛЧ – 5,33 против 1,98 (xGPhilosophy)

«ПСЖ» превзошел «Ливерпуль» по ожидаемым голам по итогам двух матчей 1/8 ЛЧ.

Французский клуб выбил английский по сумме двух матчей (0:1, 1:0, по пенальти – 4:1) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

По данным xGPhilosophy, парижане имели значительное преимущество по показателю ожидаемых голов по сумме двух матчей – 5,33 против 1,98 (при 1:1 по реальным голам).

Напомним, что xG — модель ожидаемых голов в футболе. Она отражает количество голов, которое должна забить команда. На показатель метрики влияет количество ударов, точка удара и положение обороняющихся футболистов.

Что такое xG статистика

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