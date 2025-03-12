Энрике о победе над «Ливерпулем»: «Благодаря нашему менталитету, характеру и особенно Доннарумме, «ПСЖ» смог выиграть сложный матч. Это только начало! Мы настроены стать лучше»
Луис Энрике высказался о выходе «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Парижский клуб победил «Ливерпуль» в 1/8 финала турнира (0:1, 1:0, по пенальти 4:1) и пробился в следующий раунд.
«Я очень рад, мы показали, что мы настоящая команда. Сегодня мы провели очень хороший матч при поддержке наших болельщиков, и мы гордимся этой прекрасной командой. Это только начало! Мы настроены стать лучше.
Это был очень сложный матч, потому что «Ливерпуль» – очень хорошая команда. Было трудно удерживать мяч. Но благодаря нашему менталитету, нашему характеру, и особенно Доннарумме, мы смогли выиграть этот матч.
Нам нужно подумать о восстановлении сил и праздновании. Мы показали, что любим играть в футбол, независимо от стадиона и атмосферы», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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