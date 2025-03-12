Веллитон о ситуации вокруг Вендела: «Я тоже сталкивался с расизмом в футболе. Очень грустно, что такие вещи происходят»
Веллитон высказался о ситуации вокруг Вендела.
Полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в сторону болельщиков «Факела» в игре 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела. Вопрос будет рассмотрен на заседании 13 марта.
«У меня тоже были ситуации, когда я сталкивался с расизмом в футболе. Очень грустно, что такие вещи происходят», – сказал бывший нападающий «Спартака».
Вместо фака Вендел должен был показать вот так. Есть особый жест для ответа на расизм
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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