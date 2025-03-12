Веллитон о ситуации вокруг Вендела: «Я тоже сталкивался с расизмом в футболе. Очень грустно, что такие вещи происходят»

Веллитон высказался о ситуации вокруг Вендела.

Полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в сторону болельщиков «Факела » в игре 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Зенит » обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела . Вопрос будет рассмотрен на заседании 13 марта.

«У меня тоже были ситуации, когда я сталкивался с расизмом в футболе. Очень грустно, что такие вещи происходят», – сказал бывший нападающий «Спартака ».

Вместо фака Вендел должен был показать вот так. Есть особый жест для ответа на расизм