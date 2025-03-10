Асхабадзе про Божина и расизм: «Будем защищать вице-капитана, «г» выливается без доказательств, Сережа не кричал этих вещей. Видео любое смонтировать, подрисовать стрелочку – это что, доказательство?»

Роман Асхабадзе вступился за Сергея Божина после скандала в игре с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что защитник «Факела» мог сказать слово «макака» на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ . Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике . После этого Вендел что-то высказал сопернику.

– В двух видео из трех фигурирует Божин.

– Фигурирует тем, что написали.

– Разве имитация пинка Луиса Энрике это не…

– Потрясывание ноги? Ты (обращается к Александру Дорскому – Спортс’’) это так воспринимаешь?

– Он его не пинал, но действие странное.

– Мы ни в коем случае не говорим, что наш игрок именно на расистской почве что-то показывал или делал. Это исключено.

[Бывают] моменты в игре, когда игроки эмоционально подвешены, возможно, [есть] неспортивные какие-то вещи. В плане выкриков, в плане ударов, кто-то может подраться, кто-то может плохими словами обменяться. Мы не можем всех игроков контролировать, все эмоционально на поле разные. Это, возможно, это относится к неспортивному поведению.

Наша команда объединилась вокруг вице-капитана. Она команда сказала, что мы, естественно, против всех этих вещей, мы ненавидим эти вещи. Но мы будем защищать вице-капитана, на которого «г» выливается без доказательств.

Сережа этого не говорил, он не кричал этих вещей.

– То есть он не говорил слово «макака»?

– Нет, не говорил. Как он мог сказать это слово человеку, который смотрит на Беленова?

Завтра видео любое смонтировать, подрисовать стрелочку мне на голову – это что, будет доказательство?

Есть, возможно, неспортивное поведение, которое не красит многих футболистов, которые что-то показывают, делают или бьют и получают за это карточки. А есть, извините меня, обвинения в расистских выкриках – это вообще перебор уже с этим видео.

– А что показывал Божин?

– Я не видел, что он показывал. Тряся ногой или еще что-то делая вокруг, говоря, условно: «Да ты вставай, что ты упал», как футболисты разговаривают. Второй ему отвечает.

Если мы возьмем и будем анализировать речь футболистов, что россиян, что иностранцев, зная язык, мы тут с ума сойдем все.

– Говорят, что Божин сказал несколько оскорбительных слов в адрес российских игроков «Зенита».

– Послал и послал, еще раз говорю. Все игроки это делают, и игроки «Зенита» посылают других игроков, игроки ЦСКА, «Спартака», «Факела » – все это делают, это спорт. Это не красит, но это не имеет никакого отношения к расизму.

– Игроки «Зенита» тоже в своих соцсетях высказались в поддержку Вендела.

– А при чем тут Вендел? Мы про Сережу говорим.

Любая команда должна высказаться в поддержку своего игрока, должны его поддерживать, это нормально.

Обвинять одного человека посредством СМИ, нарисовав какие-то стрелочки в эпизоде…Любую стрелку нарисуй, хоть на судью, хоть на другого игрока, хоть на болельщика.

И говоря невнятно, что там было произнесено…Это раздувательство, которое не приведет ни к чему хорошему, – генеральный директор «Факела» в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Божин отрицает, что сказал «макака» в матче с «Зенитом»: «Игроки регулярно вступают в перепалки, эмоции зашкаливают. Я не говорил того, что мне приписывают – не позволю голословно себя обвинять»