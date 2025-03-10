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  • Титов о Венделе: «Если красную отменят, это будет нечестно по отношению к дерби. Если есть закон – его надо исполнять. Но я всегда за то, чтобы играли сильнейшие составы»
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Титов о Венделе: «Если красную отменят, это будет нечестно по отношению к дерби. Если есть закон – его надо исполнять. Но я всегда за то, чтобы играли сильнейшие составы»

Егор Титов считает возможную отмену красной карточки Вендела несправедливой.

Бразильца удалили в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» (2:0) за то, что он показал средний палец в сторону болельщиков «Факела». Перед этим футболиста «Зенита» оскорбляли с трибуны и ухали ему, подражая обезьянам.

КДК РФС рассмотрит произошедшее на заседании 13 марта. Была информация, что «Зенит» планирует добиться отмены удаления бразильца. Матч «Спартака» и «Зенита» в 21-м туре Мир РПЛ состоится 16 марта в Москве.

«Учитывая, что за «Зенит» не сыграет Вендел... Его красную карточку могут отменить? Если это сделают, то будет нечестно по отношению к дерби. Но я всегда за то, чтобы играли сильнейшие составы. Если есть закон – его надо исполнять.

Хотелось бы, чтобы на этом матче был полный стадион, забитая трибуна В, чтобы активная поддержка помогла «Спартаку» победить. Это сделать просто необходимо, учитывая поражение от «Рубина», – сказал бывший полузащитник и капитан «Спартака».

Ранее защитник «Факела» Сергей Божин заявил, что не говорил слово «макака» во время игры с «Зенитом». Тренер воронежского клуба Дмитрий Пятибратов поддержал игрока своей команды, назвав ситуацию «абсурдом». Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что что не слышал оскорблений в адрес Вендела.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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