  Смородская о «Спартаке»: «Последние тренеры – ужас. Нужен талантливый специалист с опытом, а не странные люди, которые непонятно где работали. Из россиян нравится Карпин»
Смородская о «Спартаке»: «Последние тренеры – ужас. Нужен талантливый специалист с опытом, а не странные люди, которые непонятно где работали. Из россиян нравится Карпин»

Ольга Смородская: последние тренеры в «Спартаке» – просто ужас.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением, какой тренер нужен «Спартаку». 

«Нужен талантливый специалист, с опытом. А не какие-то странные люди, которые непонятно где работали. Последние тренеры в «Спартаке» – это просто ужас.

Из российских специалистов мне нравится Карпин. Он очень хороший тренер. Но для него путь в «Спартак» закрыт», – сказала Смородская.

Ранее «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
