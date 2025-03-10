Быстров о матче с Гренадой: «Карпин ушел из «Ростова», чтобы серьезно подготовить сборную к этому. Сейчас важно набирать очки, чтобы не опуститься в рейтинге куда-нибудь на дно»

Владимир Быстров высказался о проведении матча сборных России и Гренады.

Команды встретятся 19 марта в Москве. Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА.

«Матч сборной против Гренады? Видите, как Карпин ушел из «Ростова », чтобы серьезно подготовить сборную к этому. А на самом деле, видимо, такие матчи нужны для очков в таблице ФИФА и не более того. В любом случае сбор – это встреча футболистов и возможность для тренерского шатала рассказать, во что и как мы хотим играть. Так что чем больше сборов и матчей у сборной, тем лучше.

К сожалению, нам сейчас не приходится выбирать с кем играть. Конечно, уровень соперника важен, но сейчас не менее важно набирать очки, чтобы не опуститься в рейтинге сборных куда-нибудь на дно», – сказал бывший полузащитник сборной России.