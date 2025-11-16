Кахигао про 0:2 с Чили: «Не лучшая версия сборной России. Товарищеские матчи сильно отличаются от игр в РПЛ. Отстранение – несправедливое решение»

Кахигао о поражении от Чили: мы видели не лучшую версию сборной России.

Спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао высказался об уровне сборной России.

Вчера российская команда уступила «Челси» (0:2).

«В первую очередь нужно сказать, что отстранение сборной России от европейских соревнований – очень несправедливое решение, когда другие страны там выступают. Но на мой взгляд, им очень сложно даются товарищеские матчи, потому что они сильно отличаются от игр в РПЛ .

Очевидно, вчера мы видели не лучшую версию сборной России. И на это есть множество причин. Сборная Чили хорошо и умно сыграла. Было приятно смотреть на команду, в которой я работал, был спортивным директором на протяжении двух лет.

После того, как Чили не смогли квалифицироваться на чемпионат мира, было хорошо вернуться в победную струю. Для сборной России поражение – плохой результат, но они еще много над чем смогут поработать», – сказал Кахигао.