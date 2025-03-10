Россия сыграет с Гренадой в Москве 19 марта. Соперник идет 174-м в рейтинге ФИФА (Sport Baza)
Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Гренады.
Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.
Игра состоится 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Отмечается, что также обсуждались варианты проведения матчей со сборными Азербайджана и Танзании.
Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА. 25 марта российская команда проведет товарищеский матч со сборной Замбии.
Ранее о вероятности проведения еще одной игры сообщал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Гренада – островное государство на юго-востоке Карибского моря, население – порядка 114 тысяч человек.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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