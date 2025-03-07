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  • Мостовой о Карпине: «Кто тебя заставлял совмещать? Зато заработал там, здесь, продлил контракт на 4 года. Можно сидеть на Бали, курить сигару и по скайпу общаться»
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Мостовой о Карпине: «Кто тебя заставлял совмещать? Зато заработал там, здесь, продлил контракт на 4 года. Можно сидеть на Бали, курить сигару и по скайпу общаться»

Александр Мостовой раскритиковал Валерия Карпина за совмещение должностей.

Тренер сборной России перед возобновлением сезона покинул «Ростов», где также занимал пост главного тренера.

– Да и сейчас эту тему раздули, когда Карпин ушел из «Ростова». Елки-палки, а кто его заставлял со сборной работать? В какой еще стране есть совмещение?

– Нигде. По крайней мере, в топ-сборных.

– Вот об этом и речь. А теперь говорят, что он устал. А почему не должен уставать? Кто тебя заставлял совмещать?

Теперь со всех «утюгов» раздается: Карпин поехал на одну игру, другую, третью. А что он еще должен делать?

– Ну да, это его прямая работа – просматривать кандидатов в национальную команду. Но вообще это история с уходом из «Ростова» за несколько дней до старта чемпионата вышла некрасивой. Можно было свое решение объявить еще перед зимним перерывом.

– Я об этом говорил, когда совмещение началось. Было понятно, что через какое-то время Карпин скажет: ухожу или из одного места, или из другого.

Правда, перед этим заработал там, здесь, продлил контракт на четыре года. Все прекрасно! Можно сидеть на Бали, курить сигару и по скайпу общаться с окружающими. Все, кто долго прожил, ожидали такого исхода.

А самое смешное – взять в «Ростов» на его место аналитика, испанца, нигде не работавшего. Это что? – сказал бывший игрок сборной России Мостовой.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт уик-энд»
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