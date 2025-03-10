  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев о соперниках России: «Сборные, которые близки нам по уровню, не могут приехать, так УЕФА и ФИФА запугивают их. Играть нужно и с Гренадой в нынешних условиях»
4

Депутат Свищев о соперниках России: «Сборные, которые близки нам по уровню, не могут приехать, так УЕФА и ФИФА запугивают их. Играть нужно и с Гренадой в нынешних условиях»

Дмитрий Свищев высказался о соперниках сборной России.

19 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Гренады. 

«Сборная России находится сейчас в сложной ситуации, сильные команды не хотят играть с нами. Те сборные, которые близки нам по уровню, не могут приехать в Россию на товарищеский матч, так УЕФА и ФИФА всеми путями запугивают их, в том числе и лишением финансовой поддержки. Сейчас оказываются беспрецедентные меры давления на национальные футбольные федерации по всему миру.

Но соревновательная практика команде Карпина нужна однозначна. Пусть даже это будут матчи с такими небольшими странами, как Гренада и Замбия. Матчи с этими соперниками точно будут полезны для сборной России. В этих играх футболисты смогут наладить игровые связи в национальной команде, сплотиться, сформируется костяк команды.

А если мы вернемся на мировую арену и у нас футболисты первый раз друг друга видят, то ничего хорошего из этого не получится. Поэтому я поддерживаю и РФС, и Карпина в этом выборе соперника. Играть нужно и с Гренадой тоже в нынешних условиях», – сказал депутат Госдумы. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Свищев
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Гренады
logoВалерий Карпин
logoУЕФА
logoСборная Замбии по футболу
logoФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова: «С Гренадой стоит сыграть хотя бы ради того, чтобы помахать российским флагом и послушать гимн. Людям хочется испытать патриотические эмоции»
22сегодня, 16:31
Колосков о матче России с Гренадой: «Осталось только Сент-Винсент пригласить, и будет полный комплект. Экзотики нашему футболу хватает»
6сегодня, 15:57
Матч России с Гренадой учтут в рейтинге ФИФА
23сегодня, 14:34
Мостовой о матче России с Гренадой: «Подумал, что это название торгового центра, а не страны. Просто без комментариев»
98сегодня, 14:08
Кобелев о соперниках России в марте: «Сборная должна играть, но лучше не с Гренадой – двусторонка намного полезнее. Бесплатно билеты раздадут – и зрители придут»
15сегодня, 14:03
Главные новости
«Ман Сити» интересуется Камавинга. Хавбек еще не решил, хочет ли он покинуть «Реал» летом (Флориан Плеттенберг)
5 минут назад
Попов об угловом ЦСКА перед голом «Химкам»: «ВАР либо спят, либо чай уходят заваривать, им вообще по барабану! Казните судью – он должен был заставить переставить мяч по правилам»
214 минут назад
Асхабадзе про Божина и расизм: «Будем защищать вице-капитана, «г» выливается без доказательств, Сережа не кричал этих вещей. Видео любое смонтировать, подрисовать стрелочку – это что, доказательство?»
1319 минут назад
Хвича о матче с «Ливерпулем»: «Шансы 50 на 50. Против них нелегко доминировать – «ПСЖ» сделал это. Матч на «Энфилде» – самый важный в сезоне»
728 минут назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
вчера, 20:00Спецпроект
Титов о Венделе: «Если красную отменят, это будет нечестно по отношению к дерби. Если есть закон – его надо исполнять. Но я всегда за то, чтобы играли сильнейшие составы»
3940 минут назад
«ПСЖ» больше не интересуется Салахом (Le Parisien)
1440 минут назад
КДК 13 марта рассмотрит удаление Вендела и эпизоды расизма на матче «Зенита» с «Факелом». Божин приглашен на заседание
46сегодня, 16:28
Асхабадзе о расизме в адрес Вендела: «Я в игре ничего не слышал, нужны доказательства. Нужно признать, что на каждом стадионе присутствуют провокаторы или придурки»
18сегодня, 16:22
Пономарев о «Спартаке»: «Вперед выбивать надо, идиоты! Денисов – не уровень клуба, у него мозгов нет! Бабич, собака, хватает соперников, раньше тех, кто так играл, презирал весь футбольный мир»
37сегодня, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» оплатит фанатам выезд на матч с «Рубином». Игроки возьмут на себя транспорт и билеты
4 минуты назадВидео
Быстров о матче с Гренадой: «Карпин ушел из «Ростова», чтобы серьезно подготовить сборную к этому. Сейчас важно набирать очки, чтобы не опуститься в рейтинге куда-нибудь на дно»
1033 минуты назад
Первая лига. «Балтика» сыграет с «Ротором»
31сегодня, 14:29
«Динамо» продлило контракт с Фернандесом. Клуб выложил ролик об угрожающем Земле астероиде: «Суперчел из Гуарани защитит сейчас, защитит и в 2029-м»
553 минуты назадВидео
Депутат Журова: «С Гренадой стоит сыграть хотя бы ради того, чтобы помахать российским флагом и послушать гимн. Людям хочется испытать патриотические эмоции»
22сегодня, 16:31
Зелиньски пропустит полтора месяца из-за мышечной травмы. Хавбек «Интера» получил повреждение, сыграв 3 минуты против «Монцы»
5сегодня, 16:09
Колосков о матче России с Гренадой: «Осталось только Сент-Винсент пригласить, и будет полный комплект. Экзотики нашему футболу хватает»
6сегодня, 15:57
Рахимов о рекорде Дзюбы: «Не хочу говорить про Артема. Буду его хвалить – он начнет пить»
2сегодня, 15:44
Головин вернется к тренировкам завтра. Хавбек «Монако», пропустивший 4 матча, готовится к игре с «Анжером»
2сегодня, 15:38
Орлов о Барко с «Рубином»: «Неутомимый – 90-я минута, а он пашет, обостряет. А как он пробил с точки паненкой? Вот это мастерство. Смолов на домашнем ЧМ так исполнить не смог»
15сегодня, 15:27