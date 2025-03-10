Депутат Свищев о соперниках России: «Сборные, которые близки нам по уровню, не могут приехать, так УЕФА и ФИФА запугивают их. Играть нужно и с Гренадой в нынешних условиях»

Дмитрий Свищев высказался о соперниках сборной России.

19 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Гренады.

«Сборная России находится сейчас в сложной ситуации, сильные команды не хотят играть с нами. Те сборные, которые близки нам по уровню, не могут приехать в Россию на товарищеский матч, так УЕФА и ФИФА всеми путями запугивают их, в том числе и лишением финансовой поддержки. Сейчас оказываются беспрецедентные меры давления на национальные футбольные федерации по всему миру.

Но соревновательная практика команде Карпина нужна однозначна. Пусть даже это будут матчи с такими небольшими странами, как Гренада и Замбия . Матчи с этими соперниками точно будут полезны для сборной России. В этих играх футболисты смогут наладить игровые связи в национальной команде, сплотиться, сформируется костяк команды.

А если мы вернемся на мировую арену и у нас футболисты первый раз друг друга видят, то ничего хорошего из этого не получится. Поэтому я поддерживаю и РФС, и Карпина в этом выборе соперника. Играть нужно и с Гренадой тоже в нынешних условиях», – сказал депутат Госдумы.