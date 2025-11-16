  • Спортс
  • Холанд перед матчем с Италией: «Я чувствую огромную ответственность за выход Норвегии на ЧМ. Сделаю все возможное, чтобы это произошло»
Холанд перед матчем с Италией: «Я чувствую огромную ответственность за выход Норвегии на ЧМ. Сделаю все возможное, чтобы это произошло»

Эрлинг Холанд: чувствую себя ответственным вывести Норвегию на чемпионат мира.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд признался, что испытывает давление в связи с возможным выходом команды на ЧМ-2026.

Сегодня норвежцы на выезде сыграют в отборочном матче с Италией в 22:45 по московскому времени. Сейчас Норвегия лидирует в группе I, набрав 21 очко, у итальянцев 18 очков и 2-е место.

«Я чувствую огромную ответственность за то, чтобы вывести Норвегию на чемпионат мира. Я говорил об этом много лет. Это большая ответственность, и именно над этим я работаю с тех пор, как пришел в сборную в 2019 году.

Теперь мы так близки, что можем... Не знаю, можно ли назвать это историей или как-то еще. Норвегия ни разу не проходила отбор на чемпионат мира при моей жизни, и для меня очень важно добиться этого. И скажу снова, я сделаю все возможное, чтобы это произошло.

Конечно, это особенное событие, ведь мой отец играл в 1994 году в США, и то, что я, надеюсь, смогу сыграть там в следующем году, почти 30 лет спустя, – это нечто особенное. Это тоже мотивирует меня», – сказал Холанд.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
