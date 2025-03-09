«Вендел – мотор и мозг «Зенита», без него не смогли переиграть ЦСКА. Все зависит от «Спартака» – как он настроится, как будет действовать». Яковлев о возможном бане хавбека перед матчем
Павел Яковлев высказался о возможном отсутствии Вендела против «Спартака».
Хавбек «Зенита» был удален в гостевом матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела» (2:0). Игрок показал средний палец в адрес болельщиков из Воронежа. По мнению петербуржцев, в адрес бразильца был проявлен расизм. Футболисту может грозить дисквалификация на срок от двух до четырех матчей.
«Вендел – один из лидеров команды. Без него они не смогли переиграть дома ЦСКА.
Вендел – мотор и мозг команды, но все, как всегда, зависит от самого «Спартака»: как он настроится на эту игру, как будет действовать», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Красно-белые примут «Зенит» в 21-м туре чемпионата России 16 марта.
«Зенит» обжалует в КДК удаление Вендела в матче с «Факелом». Хавбек может не сыграть со «Спартаком» в следующем туре
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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