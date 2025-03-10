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  • Лепехин о матче «Зенита» со «Спартаком»: «Отсутствие Вендела – проблема, но она не повлияет на результат. Он уйдет летом, нужно проверять, насколько другие окажутся достойной заменой»
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Лепехин о матче «Зенита» со «Спартаком»: «Отсутствие Вендела – проблема, но она не повлияет на результат. Он уйдет летом, нужно проверять, насколько другие окажутся достойной заменой»

Константин Лепехин оценил вероятную дисквалификацию Вендела на игру со «Спартаком».

Хавбек «Зенита» был удален за неприличный жест болельщикам «Факела» во 2-м тайме матча 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга обжалует в КДК РФС удаление Вендела, хавбек может не сыграть со «Спартаком» в следующем туре.

– Сложнее будет, но все понимают, что Вендел уйдет из команды летом, и «Зенит» попробовал в зимнее окно как-то заменить тех, кто ушел и уйдет. Наверное, как раз в таких матчах, как со «Спартаком», и нужно проверять то, насколько другие игроки окажутся достойной заменой. Проблема с отсутствием Вендела будет, но не думаю, что она повлияет на результат.

– Насколько хорошо Семаку удалось подготовить команду ко второй половине чемпионата?

– Такие выводы можно делать лишь спустя время. Подготовка в зимний период идет не к первому или второму туру. То, что закладывается зимой, закладывается на долгий период – до лета. Поэтому на вопрос зимней подготовки можно ответить только через пару месяцев. 

Тут на первый план выходит не подготовка футболистов, а уровень усиления команды. И от того, как проявят себя новички команды, зависит больше, чем от самой подготовки, – сказал бывший игрок «Зенита».

Вокруг Вендела горячо: «Зенит» хочет отменить красную и много говорит о расизме

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoВендел
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
дисквалификации
Константин Лепехин
logoСпартак
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