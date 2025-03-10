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Семин о Мостовом: «Его возьмут на работу в клуб РПЛ, возможно – он сохранил знания, выучился. Зачем убивать его веру?»

Юрий Семин не исключает, что Александр Мостовой будет тренировать в Мир РПЛ.

«Если человек в это верит, зачем эту веру убивать? Вполне возможно, что Александра возьмут на работу в команду РПЛ. Он футболист высокого уровня, работал с большими тренерами.

Мостовой сохранил знания, выучился. Возможно, он сможет работать на высоком уровне», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

В начале марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая дает право работать помощником главного тренера в клубе Мир РПЛ. Сам экс-футболист заявил, что намерен рассматривать варианты только в РПЛ, а в ФНЛ трудоустраиваться не планирует. Также Мостовой выражал возмущение, что не может работать главным тренером после 30 лет игры в футбол.

Кроме того, бывший полузащитник отметил, что не согласился бы работать тренером бесплатно, указав на высокую зарплату экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Мостовой
logoЮрий Семин
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
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