Александр Мостовой: «За бесплатно в РПЛ работать не буду – не для того 25 лет в футбол играл. Абаскаль в «Спартаке» 1,5 млн евро в год получал – почему я не могу зарабатывать?»

Александр Мостовой не согласился бы на работу тренером в России бесплатно.

– Конечно, мне важна финансовая часть в тренерской карьере – за бесплатно в РПЛ работать не пойду! Я 25 лет играл в футбол не для того, чтобы бесплатно потом работать. У нас пальцев на руках и на ногах не хватит, чтобы перечислить тех тренеров, которые заработали, результата не дали и уехали.

В футболе можно заработать самые большие деньги, поэтому те, кто в него не играл, идут работать к нам. И почему я не могу зарабатывать на футболе? Абаскаль в «Спартаке » зарабатывал 1,5 миллиона евро в год – вот так люди и дурят футбол… А я об этом сразу говорил и могу назвать еще 50 людей, как этот испанец.

– Как реагируете на то, что вас называют завистливым?

– Нормальные люди меня никогда в жизни так не назовут! Будут называть меня так только те, кто за счет футбола себе имя делают.

С Федором Черенковым кто-нибудь играл в жизни? А мы обыгрывали настоящих звезд футбола, забивали голы на разных стадионах чемпионатов мира! – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.