Мостовой о словах «послал бы лоха Слуцкого на три буквы»: «Кто это опубликовал, мой телеграм-канал? Странно, спрошу, зачем администраторы так написали. Но он никто для меня и многих футбольных людей»

Александр Мостовой отрекся от грубых слов про Леонида Слуцкого.

Ранее в телеграм-канале экс-футболиста появилось сообщение с такими словами: «Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха! Он нефутбольный человек».

Мостовой прокомментировал это высказывание.

«А кто это опубликовал вообще? Мой телеграм-канал? Очень странно. Спрошу, зачем администраторы канала так написали.

На три буквы я бы Слуцкого, конечно, не послал бы. Меня просто замучили в последнее время со Слуцким. Для меня Слуцкий – никто, и для многих футбольных людей тоже», – отметил бывший полузащитник «Спартака».