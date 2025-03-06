Мостовой допускает, что не будет тренером: «Как-то же 20 лет живу без этого. Кому-то повезло – друзья, связи. Я не карьерист, главное – оставаться хорошим человеком»
На этой неделе Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
«Ничего не буду делать, если меня долго не будут звать. 20 лет уже, как закончил играть в футбол – и ничего, нормально живу. Допускаю, что даже могу не начать карьеру тренера.
Как-то же 20 лет живу без карьеры тренера, что здесь такого? Помимо меня, еще есть ребята, которые играли на высоком уровне и также не начинали карьеру.
Все же это условно и относительно: кому-то повезло, кому-то нет, кому-то помогли где-то друзья и связи. Это же все как в повседневной жизни, из этого заключается.
Меня не будет смущать, если не будут звать. Я же не карьерист, а спокойный человек. Знаю, что жизнь одна, поэтому ничего страшного. Главное – оставаться хорошим человеком», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
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