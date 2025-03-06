Мостовой допускает, что не будет тренером: «Как-то же 20 лет живу без этого. Кому-то повезло – друзья, связи. Я не карьерист, главное – оставаться хорошим человеком»

Александр Мостовой допускает, что не будет тренировать после получения лицензии.

На этой неделе Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

«Ничего не буду делать, если меня долго не будут звать. 20 лет уже, как закончил играть в футбол – и ничего, нормально живу. Допускаю, что даже могу не начать карьеру тренера.

Как-то же 20 лет живу без карьеры тренера, что здесь такого? Помимо меня, еще есть ребята, которые играли на высоком уровне и также не начинали карьеру.

Все же это условно и относительно: кому-то повезло, кому-то нет, кому-то помогли где-то друзья и связи. Это же все как в повседневной жизни, из этого заключается.

Меня не будет смущать, если не будут звать. Я же не карьерист, а спокойный человек. Знаю, что жизнь одна, поэтому ничего страшного. Главное – оставаться хорошим человеком», – сказал бывший игрок «Спартака », «Сельты» и сборной России.