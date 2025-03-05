Лаутаро про рекорд за «Интер» по голам в ЛЧ: «Горжусь. Мы играем каждые два дня уже 7-8 месяцев и отдаем все силы»

Лаутаро Мартинес прокомментировал свой рекорд и сложный календарь «Интера».

«Фейеноорд » дома уступил «Интеру» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аргентинский форвард забил второй гол своей команды, обогнал Сандро Маццолу и стал рекордсменом клуба в истории турнира (18 мячей).

О рекорде

«Гордость – первое слово, которое приходит на ум. Я никогда не мог себе представить, что достигну этой отметки.

Я благодарен «Интеру», болельщикам и моим товарищам по команде: без них эти личные цели не были бы достигнуты.

Благодарю семью, которая в Аргентине, жену и детей, которые здесь, в Италии, рядом со мной в трудные времена».

О календаре

«О «Интере » много говорят, но мы выходим на поле каждые два дня уже 7-8 месяцев. Многие из парней выступают за свои национальные сборные, играют много матчей, но мы выходим на поле, чтобы отдать все силы за эту футболку. У нас были трудности.

Бастони заслужил приз MVP за то, что он сделал, за жертвы, которые он принес, играя слева», – сказал капитан «Интера» Мартинес .