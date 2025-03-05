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«Интер» выиграл 7 из 9 матчей в новом формате ЛЧ и уступил только «Байеру»

«Интер» выиграл почти 80% матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги сегодня обыграла «Фейеноорд» на его поле – 2:0. Ответный матч с нидерландцами в 1/8 финала пройдет 11 марта.

На данный момент миланцы провели 9 игр в ЛЧ. В первом матче они сыграли вничью с «Манчестер Сити», после чего одержали 7 побед и уступили «Байеру».

«Интер» пропустил 1 гол за 9 матчей в ЛЧ

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoСимоне Индзаги
logoФейеноорд
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
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