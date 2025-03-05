Лаутаро забил 18-й гол за «Интер» в ЛЧ и побил рекорд Маццолы

Лаутаро Мартинес стал рекордсменом по голам за «Интер» в Лиге чемпионов.

Нападающий «нерадзурри» поразил ворота «Фейеноорда» в 1/8 финала.

Теперь на счету аргентинца 18 голов в составе миланцев в этом турнире. Он обогнал предыдущего рекордсмена – Сандро Маццолу .

Также Лаутаро впервые забил больше 5 голов за один розыгрыш ЛЧ.

Подробно со статистикой Мартинеса можно ознакомиться здесь .