Лаутаро забил 18-й гол за «Интер» в ЛЧ и побил рекорд Маццолы
Лаутаро Мартинес стал рекордсменом по голам за «Интер» в Лиге чемпионов.
Нападающий «нерадзурри» поразил ворота «Фейеноорда» в 1/8 финала.
Теперь на счету аргентинца 18 голов в составе миланцев в этом турнире. Он обогнал предыдущего рекордсмена – Сандро Маццолу.
Также Лаутаро впервые забил больше 5 голов за один розыгрыш ЛЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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