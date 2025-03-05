«Интер» пропустил 1 гол за 9 матчей в ЛЧ
Лишь одна команда сумела забить «Интеру» в Лиге чемпионов.
Сегодня «нерадзурри» обыграли «Фейеноорд» (2:0) на его поле в 1/8 финала.
Миланцы провели 9-ю игру в текущем розыгрыше турнира. 8 из них были сухими, в том числе с «Манчестер Сити» (0:0), «Арсеналом» (1:0), «Монако» (3:0). Единственный гол в этом сезоне «Интер» пропустил от «Байера» (0:1) 10 декабря.
Ответная игра с «Фейеноордом» состоится 11 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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