«Интер» пропустил 1 гол за 9 матчей в ЛЧ

Лишь одна команда сумела забить «Интеру» в Лиге чемпионов.

Сегодня «нерадзурри» обыграли «Фейеноорд » (2:0) на его поле в 1/8 финала.

Миланцы провели 9-ю игру в текущем розыгрыше турнира. 8 из них были сухими, в том числе с «Манчестер Сити» (0:0), «Арсеналом» (1:0), «Монако» (3:0). Единственный гол в этом сезоне «Интер » пропустил от «Байера » (0:1) 10 декабря.

Ответная игра с «Фейеноордом» состоится 11 марта.