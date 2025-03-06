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  • Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» уступил «Ливерпулю», «Барселона» в меньшинстве одолела «Бенфику», «Бавария» разгромила «Байер», «Интер» обыграл «Фейеноорд»
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Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» уступил «Ливерпулю», «Барселона» в меньшинстве одолела «Бенфику», «Бавария» разгромила «Байер», «Интер» обыграл «Фейеноорд»

Сегодня прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«ПСЖ» уступил «Ливерпулю» (0:1), «Барселона» в меньшинстве одолела «Бенфику» (1:0) в гостях, «Бавария» разгромила «Байер» (3:0), «Интер» был сильнее «Фейеноорда» (2:0).

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые игры

Европа. Лига чемпионов 5 марта 17:45
1/8 финала
Фейеноорд
Фейеноорд
Матч завершен
0 - 2
0.4XG1.99
Интер
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+6’
Арнаутович
81’
Мартинес   Арнаутович
81’
Аслани   Чалханоглу
Осман
76’
74’
Бастони
72’
Барелла   Фраттези
72’
де Врей   Биссек
Велленройтер
71’
Митчелл
68’
62’
Тюрам   Тареми
Карранса   Уэда
59’
50’
  Мартинес
2тайм
Перерыв
38’
  Тюрам
Фейеноорд:
Велленройтер, Буэно, Ганцко, Белен, Митчелл, Осман, Смал, Модер, Хадж-Мусса, Карранса (Уэда, 59), Пайшао, Андреев, Ка, Плюг, Гирстхов, 'т Занд, Крайевельд, Уэда, Иванушец, Слити, Редмонд
1тайм
Интер:
Жозеп Мартинес, Ачерби, де Врей (Биссек, 72), Павар, Бастони, Зелиньски, Аслани (Чалханоглу, 81), Барелла (Фраттези, 72), Думфрис, Тюрам (Тареми, 62), Мартинес (Арнаутович, 81), Зоммер, Ди Дженнаро, Биссек, Айду, Мотта, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Арнаутович, Тареми, Quieto
Европа. Лига чемпионов 5 марта 20:00
1/8 финала
Парк-де-Пренс
ПСЖ
Матч завершен
0 - 1
1.84XG0.21
Ливерпуль
Коэффициенты
Матч окончен
87’
  Эллиот
86’
Салах   Эллиот
79’
Гравенберх   Эндо
Кварацхелия   Гонсалу Рамуш
78’
Фабиан Руис   Заир-Эмери
78’
70’
ван Дейк
67’
Диас   Джонс
67’
Диогу Жота   Нуньес
Барколя   Дуэ
66’
2тайм
Перерыв
Маркиньос
38’
ПСЖ:
Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 78), Витинья, Жоау Невеш, Барколя (Дуэ, 66), Дембеле, Кварацхелия (Гонсалу Рамуш, 78), Сафонов, Тенас, Кимпембе, Люка Эрнандес, Бералдо, Ли Кан Ин, Меюлю, Заир-Эмери, Гонсалу Рамуш, Дуэ, Мбайе
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер, Гравенберх (Эндо, 79), Диас (Джонс, 67), Собослаи, Салах (Эллиот, 86), Диогу Жота (Нуньес, 67), Ярош, Келлехер, Цимикас, Куанса, Эндо, Джонс, Эллиот, Макконнелл, Ньони, Нуньес, Кьеза
Европа. Лига чемпионов 5 марта 20:00
1/8 финала
Эштадиу да Луш
Бенфика
Матч завершен
0
0 - 1
2.4XG2.13
1
Барселона
Коэффициенты
Матч окончен
Рего
90’
+1’
Кекчю   Саншеш
84’
Павлидис   Артур
84’
79’
де Йонг   Касадо
78’
Левандовски   Мартин
Альваро Фернандес
73’
Баррейро   Белотти
70’
Скьеллеруп   Рего
70’
61’
  Рафинья
Томаш Араужу   Даль
57’
56’
Ямаль   Ферран Торрес
2тайм
Перерыв
Антониу Силва
45’
+5’
45’
+2’
Мартинес
Баррейро
45’
28’
Ольмо   Араухо
22’
Кубарси
Бенфика:
Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Даль, 57), Кекчю (Саншеш, 84), Эурснес, Баррейро (Белотти, 70), Скьеллеруп (Рего, 70), Павлидис (Артур, 84), Актюркоглу, Самуэл Соареш, Даль, Сантуш, Байрами, Нуну Феликс, Рего, Саншеш, Приоште, Секейра, Артур, Белотти, Престианни
1тайм
Барселона:
Шченсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг (Касадо, 79), Рафинья, Ольмо (Араухо, 28), Ямаль (Ферран Торрес, 56), Левандовски (Мартин, 78), Пенья, Кочен, Араухо, Эрик Гарсия, Форт, Мартин, Торре, Лопес, Касадо, Ферран Торрес, Фати, Виктор
Европа. Лига чемпионов 5 марта 20:00
1/8 финала
Альянц Арена
Бавария
Матч завершен
3 - 0
4.06XG0.28
Байер
Коэффициенты
Матч окончен
Ким Мин Чжэ   Дайер
89’
Горетцка   Пальинья
89’
87’
Гримальдо   Буэндиа
81’
Фримпонг   Артур
81’
Джака   Алеиш Гарсия
80’
Виртц   Шик
  Кейн
75’
74’
Та
73’
Тапсоба
Лаймер   Станишич
68’
68’
Адли   Тапсоба
Коман   Сане
68’
62’
Мукиеле
Нойер   Урбиг
58’
  Мусиала
54’
Горетцка
50’
2тайм
Перерыв
Лаймер
39’
39’
Мукиеле
  Кейн
9’
Бавария:
Нойер (Урбиг, 58), Дэвис, Ким Мин Чжэ (Дайер, 89), Упамекано, Лаймер (Станишич, 68), Киммих, Горетцка (Пальинья, 89), Коман (Сане, 68), Мусиала, Олисе, Кейн, Ульрайх, Урбиг, Дайер, Ито, Геррейру, Боэ, Станишич, Пальинья, Видович, Гнабри, Сане, Мюллер
1тайм
Байер:
Коварж, Инкапиэ, Эрмосо, Та, Мукиеле, Гримальдо (Буэндиа, 87), Паласиос, Фримпонг (Артур, 81), Джака (Алеиш Гарсия, 81), Виртц (Шик, 80), Адли (Тапсоба, 68), Градецки, Ломб, Тапсоба, Артур, Хофманн, Буэндиа, Телла, Алеиш Гарсия, Шик, Бонифасе

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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