Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» уступил «Ливерпулю», «Барселона» в меньшинстве одолела «Бенфику», «Бавария» разгромила «Байер», «Интер» обыграл «Фейеноорд»

Сегодня прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«ПСЖ» уступил «Ливерпулю» (0:1), «Барселона» в меньшинстве одолела «Бенфику» (1:0) в гостях, «Бавария» разгромила «Байер» (3:0), «Интер» был сильнее «Фейеноорда» (2:0).
Лига чемпионов
1/8 финала
Первые игры
Коэффициенты Фейеноорд:
Велленройтер, Буэно, Ганцко, Белен, Митчелл, Осман, Смал, Модер, Хадж-Мусса, Карранса (Уэда, 59), Пайшао, Андреев, Ка, Плюг, Гирстхов, 'т Занд, Крайевельд, Уэда, Иванушец, Слити, Редмонд
Интер:
Жозеп Мартинес, Ачерби, де Врей (Биссек, 72), Павар, Бастони, Зелиньски, Аслани (Чалханоглу, 81), Барелла (Фраттези, 72), Думфрис, Тюрам (Тареми, 62), Мартинес (Арнаутович, 81), Зоммер, Ди Дженнаро, Биссек, Айду, Мотта, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Арнаутович, Тареми, Quieto
Коэффициенты
Кварацхелия Гонсалу Рамуш
ПСЖ:
Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 78), Витинья, Жоау Невеш, Барколя (Дуэ, 66), Дембеле, Кварацхелия (Гонсалу Рамуш, 78), Сафонов, Тенас, Кимпембе, Люка Эрнандес, Бералдо, Ли Кан Ин, Меюлю, Заир-Эмери, Гонсалу Рамуш, Дуэ, Мбайе
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер, Гравенберх (Эндо, 79), Диас (Джонс, 67), Собослаи, Салах (Эллиот, 86), Диогу Жота (Нуньес, 67), Ярош, Келлехер, Цимикас, Куанса, Эндо, Джонс, Эллиот, Макконнелл, Ньони, Нуньес, Кьеза
Коэффициенты Бенфика:
Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Даль, 57), Кекчю (Саншеш, 84), Эурснес, Баррейро (Белотти, 70), Скьеллеруп (Рего, 70), Павлидис (Артур, 84), Актюркоглу, Самуэл Соареш, Даль, Сантуш, Байрами, Нуну Феликс, Рего, Саншеш, Приоште, Секейра, Артур, Белотти, Престианни
Барселона:
Шченсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг (Касадо, 79), Рафинья, Ольмо (Араухо, 28), Ямаль (Ферран Торрес, 56), Левандовски (Мартин, 78), Пенья, Кочен, Араухо, Эрик Гарсия, Форт, Мартин, Торре, Лопес, Касадо, Ферран Торрес, Фати, Виктор
Коэффициенты Бавария:
Нойер (Урбиг, 58), Дэвис, Ким Мин Чжэ (Дайер, 89), Упамекано, Лаймер (Станишич, 68), Киммих, Горетцка (Пальинья, 89), Коман (Сане, 68), Мусиала, Олисе, Кейн, Ульрайх, Урбиг, Дайер, Ито, Геррейру, Боэ, Станишич, Пальинья, Видович, Гнабри, Сане, Мюллер
Байер:
Коварж, Инкапиэ, Эрмосо, Та, Мукиеле, Гримальдо (Буэндиа, 87), Паласиос, Фримпонг (Артур, 81), Джака (Алеиш Гарсия, 81), Виртц (Шик, 80), Адли (Тапсоба, 68), Градецки, Ломб, Тапсоба, Артур, Хофманн, Буэндиа, Телла, Алеиш Гарсия, Шик, Бонифасе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица ЛЧ
Статистика ЛЧ