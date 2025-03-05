Мостовой не стал бы работать с Абаскалем: «Я бы взял в штаб футбольных людей, хоть каких-то, которые к футболу причастны»
Александр Мостовой не стал бы работать в штабе с Гильермо Абаскалем.
4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака», Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в высшей лиге. Сегодня ему вручили документы.
– Стали бы работать в одном штабе с экс-тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем?
– Если бы у меня была такая возможность, то, конечно же, нет. Я бы взял футбольных людей, хоть каких-то, которые к футболу причастны, – сказал Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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