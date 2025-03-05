Мостовой не стал бы работать с Абаскалем: «Я бы взял в штаб футбольных людей, хоть каких-то, которые к футболу причастны»

Александр Мостовой не стал бы работать в штабе с Гильермо Абаскалем.

4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака », Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в высшей лиге. Сегодня ему вручили документы .

– Стали бы работать в одном штабе с экс-тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем?

– Если бы у меня была такая возможность, то, конечно же, нет. Я бы взял футбольных людей, хоть каких-то, которые к футболу причастны, – сказал Мостовой .