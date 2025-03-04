Мостовой о тренерской лицензии: «Во время обучения особых сложностей не возникло, я все-таки много лет отыграл на высоком уровне. Если позовут в команду РПЛ, пойду»

Александр Мостовой заявил, что отучился на тренера без особых проблем.

«Я получил тренерскую лицензию. Пока каких-то планов о работе не строю, если позовут в команду РПЛ, пойду.

Во время обучения особых сложностей не возникло, я все-таки много лет отыграл на высоком уровне», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А: «Рассмотрю только варианты в РПЛ, в ФНЛ – нет, мне не 30 лет. Я забивал и играл столько, что людям во сне не приснится»