Мостовой про Аршавина: «В «Зените» устраивают тех, кто за клуб бился. В «Спартаке» такого нет, а потом жалуются, что результата нет. Благо, хоть сейчас работает футбольный человек, а не проходимец рыжий»

Александр Мостовой похвалил «Зенит» за то, что клуб дает работу бывшим игрокам.

Сегодня стало известно, что Мостовой и Андрей Аршавин получили тренерские лицензии УЕФА категории А, дающие право работать в штабе главного тренера в высшей лиге.

– В «Зените » своих игроков устраивают, тех, кто за клуб бился. Молодцы! Там человек 10 точно работает. В «Спартаке » такого, к сожалению, нет. И не будет, наверное.

– Можете себе представить, что Аршавин однажды возглавит «Зенит»?

– Ничего исключать нельзя. В нашей группе, помимо меня и Андрюхи, было еще человека три, которые за петербуржцев играли. Или, может, даже больше. Они тоже могут замахнуться, сказать: «Мы тоже хотим!»

Сине-бело-голубые продвигают своих. Очень жаль, что красно-белые так не поступают. А потом еще жалуются, что результата нет. Конечно, его не будет с таким отношением.

Благо, хоть сейчас работает футбольный человек [Деян Станкович ], а не проходимец рыжий [Гильермо Абаскаль ], – сказал бывший хавбек «Спартака» Мостовой.

Мостовой о лицензии категории А: «Не могу работать главным – 30 лет играл в футбол, а потом вот такое отношение. А какой-нибудь Абаскаль может, который вообще не играл. Ужас, несправедливо»