Мостовой о работе в штабе «Ростова»: «Можно и без лицензии, какая разница, сидишь ты 15-м или 12-м помощником. Где угодно можно, елки-палки, правила везде одни и те же»
4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака», Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в высшей лиге. Сегодня ему вручили документы.
– Готовы возглавить «Ростов»?
– Мы же главными тренерами не можем быть. Это же лицензия, которая не дает такой возможности.
Ясно, что это не главная причина, многие могут быть не главными, а руководить. Таких случаев много. Но чисто формально не получится.
– Можете работать в тренерском штабе?
– Ну, это, конечно, в любом штабе можно, это можно делать и без лицензии. Какая разница, сидишь ли ты 15-м или 12-м помощником.
– Интересно ли было бы в «Ростове» работать?
– Какая разница, где угодно можно работать, елки-палки, правила везде одни и те же.
– Главное, чтобы в РПЛ?
– Да, конечно, – сказал Мостовой.
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