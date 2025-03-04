Радимов о падениях Соболева: «Дельфин ныряет гораздо артистичнее и интереснее. А так падает, может, пингвин какой-нибудь»
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.
– Ну, скажем так, первое падение – это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Он был первым на мяче – подставляй корпус и расстреливай Акинфеева. Я думаю, что он заранее нацелился на это.
Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь (смеется).
Во втором моменте я допускаю, что касание было, по ноге ему попали. Но, в принципе, он мог устоять. А еще здесь с Соболевым сыграл шутку как раз эпизод за три минуты до этого, когда вот он как пингвин упал. И в этом плане, я думаю, судья и не купился на это, подумал, что опять симуляция.
– Соболев изменился по сравнению с осенью?
– Мне понравилось, как он вышел на самом деле. Понятно, что ему не хватает уверенности в собственных силах, но ее никто и не гарантирует в такой команде. Но он вышел заряженным на борьбу и продуктивнее Кассьерры, скажем так.
Мне хотелось бы больше видеть навесов, прострелов с флангов при такой закрытой игре ЦСКА в конце второго тайма. Чтобы там и Соболев мог побороться. Это было бы более эффективно. Зенитовцы пытались довести как-то до решающего момента, но разыграть не всегда получалось очень тонко, – сказал бывший капитан «Зенита» Радимов.
Соболев дважды сдельфинил ради пенальти: судья не поверил, а соперники наорали
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