«Тем, кто называет Соболева симулянтом, я бы показал видео, где его хватают за руку и тянут вниз. Повод для пенальти был». Булыкин о падении форварда «Зенита» в игре с ЦСКА
Дмитрий Булыкин считает, что «Зенит» мог бить пенальти в игре с ЦСКА (0:0).
«Тем, кто называет Соболева симулянтом, я бы показал видео, где его хватают за руку и тянут вниз. Это не выглядело чистой симуляцией – Мойзес его держал за руку и тянул на себя. А насколько это повлияло – решает судья.
Повод для назначения пенальти был, но я не знаю, как это расценивают судьи. Перед этим так же тянули за майку Мусаева – поставили штрафной.
На скорости все это влияет, нападающему тяжелее держать баланс и попадать по мячу, поэтому частенько они решают упасть, когда есть малейший контакт», – отметил экс-форвард сборной России.
Соболев дважды упал в штрафной ЦСКА после 90-й минуты. Иванов не дал «Зениту» пенальти
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости