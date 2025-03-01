«Тем, кто называет Соболева симулянтом, я бы показал видео, где его хватают за руку и тянут вниз. Повод для пенальти был». Булыкин о падении форварда «Зенита» в игре с ЦСКА

Дмитрий Булыкин считает, что «Зенит» мог бить пенальти в игре с ЦСКА (0:0).

«Тем, кто называет Соболева симулянтом, я бы показал видео, где его хватают за руку и тянут вниз. Это не выглядело чистой симуляцией – Мойзес его держал за руку и тянул на себя. А насколько это повлияло – решает судья.

Повод для назначения пенальти был, но я не знаю, как это расценивают судьи. Перед этим так же тянули за майку Мусаева – поставили штрафной.

На скорости все это влияет, нападающему тяжелее держать баланс и попадать по мячу, поэтому частенько они решают упасть, когда есть малейший контакт», – отметил экс-форвард сборной России.

Соболев дважды упал в штрафной ЦСКА после 90-й минуты. Иванов не дал «Зениту» пенальти