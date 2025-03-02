Орлов о падениях Соболева в матче с ЦСКА: «Играет как умеет – ныряет. Его стиль – давление, навал. Если Семак считает, что ему нужен такой форвард, его право»
Геннадий Орлов отреагировал на падения Александра Соболева в матче с ЦСКА.
Вчера «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.
«Ну что тут сказать... Он играет как умеет. Ныряет. Это еще хорошо, что Иванов его простил и не показал карточку за симуляцию.
Я не могу сказать, что Соболев меня как-то разочаровал. Таков его стиль – играть в давление. Но это не мастерство, а скорее навал. Не знаю... Раз Сергей Богданыч [Семак] считает, что ему нужен такой нападающий, его право.
С другой стороны, Соболев же сегодня не помог. Вот забил бы – был бы героем. А так…» – сказал комментатор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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