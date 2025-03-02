Геннадий Орлов отреагировал на падения Александра Соболева в матче с ЦСКА.

Вчера «Зенит » и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.

«Ну что тут сказать... Он играет как умеет. Ныряет. Это еще хорошо, что Иванов его простил и не показал карточку за симуляцию.

Я не могу сказать, что Соболев меня как-то разочаровал. Таков его стиль – играть в давление. Но это не мастерство, а скорее навал. Не знаю... Раз Сергей Богданыч [Семак] считает, что ему нужен такой нападающий, его право.

С другой стороны, Соболев же сегодня не помог. Вот забил бы – был бы героем. А так…» – сказал комментатор.

Александр Соболев, в чем смысл симуляций при ВАР?