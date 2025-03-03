Аршавин о падениях Соболева: «Он хочет быть полезен «Зениту», неважно, придется ему нырять или нет. Немного удивительно, потому что при ВАР это вообще не должно работать»
Андрей Аршавин высказался о падениях Александра Соболева в штрафной.
Вчера «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.
«Это немного удивительно, потому что при ВАР это вообще не должно работать. Но Соболев в этом не одинок, Леау продолжает так же делать в «Милане».
Соболев хочет быть полезен «Зениту», неважно, придется ему нырять или нет. Но он в последних матчах не играл с основным составом», – сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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