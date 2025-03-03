Аршавин о падениях Соболева: «Он хочет быть полезен «Зениту», неважно, придется ему нырять или нет. Немного удивительно, потому что при ВАР это вообще не должно работать»

Андрей Аршавин высказался о падениях Александра Соболева в штрафной.

Вчера «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.

«Это немного удивительно, потому что при ВАР это вообще не должно работать. Но Соболев в этом не одинок, Леау продолжает так же делать в «Милане».

Соболев хочет быть полезен «Зениту», неважно, придется ему нырять или нет. Но он в последних матчах не играл с основным составом», – сказал бывший нападающий «Зенита ».