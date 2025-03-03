Дркушич о критике Соболева: «Я верю Саше – если он упал в штрафной, значит, контакт был. Он качественный игрок и еще принесет пользу «Зениту»

Ванья Дркушич уверен, что Александр Соболев будет полезен «Зениту».

– Александр – очень качественный игрок, я очень верю, что он забьет еще много голов и принесет пользу «Зениту».

– Как относитесь к тому, что его критикуют из-за симуляций?

– Я верю Саше, если был контакт в штрафной, из-за которого он упал, значит контакт был, – сказал защитник «Зенита ».

Соболев дважды сдельфинил ради пенальти: судья не поверил, а соперники наорали