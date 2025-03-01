Семак о падениях Соболева в матче с ЦСКА: «В обоих случаях контакт был. Вопрос трактовки, все на усмотрение судей. Саша неплохо вышел»

Сергей Семак считает, что Соболев дважды упал после контакта с соперниками.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Форвард петербуржцев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты. Арбитр Сергей Иванов не дал «Зениту» пенальти.

«Вопрос трактовки. Мы много говорим на эту тему. И в одном, и в другом случае контакт был. Бесполезно говорить о теме достаточности и недостаточности. Здесь ничего не могу сказать – это все на усмотрение судей.

Я думаю, что Саша неплохо вышел. Если бы еще забил, было бы вообще замечательно. Я думаю, что если команда не выиграла, вряд ли можно кому-то ставить пятерку за этот матч.

Но в целом Соболев старался и мало ошибался, боролся. Было несколько достаточно опасных моментов, в которых он принимал участие. Можно было при благоприятном стечении обстоятельств забить», – сказал тренер «Зенита ».