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Бубнов про Дзюбу: «У нас санкции, Америка с Байденом – враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай – они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть и сейчас с Европой и Америкой»

Александр Бубнов раскритиковал Артема Дзюбу за пристрастие к комиксам.

«Акрон» в матче 19‑го тура Мир РПЛ уступил «Пари НН» (1:2). 36-летний Дзюба отметился голом. Форвард забил 233‑й мяч в карьере и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

– Был крупный план – на майке Дзюбы было написано: «У самурая нет цели, только путь», – сказал комментатор Константин Генич.

– Костя, вот смотри, Дзюба, че он творит по большому счету? Сейчас он самурай. Помнишь, когда они [«Зенит»] стали чемпионами, он оделся в американского дебила этого?

– В Дэдпула из Marvel.

– У нас санкции! Америка с этим Байденом – враги наши. У нас идет СВО. И он в этого идиота надевается и выходит!

– Это до СВО, по-моему, было (в мае 2021 года – Спортс’‘).

– Ему там должен был Медведев сказать: «Ты че творишь, блин? Мы русские! Какие американцы? Какая культура? Ты че, с ума сошел?» 

А сейчас он самурай. Завтра я не знаю, кем он станет! 

– А чем вас самураи смущают? Дэдпул – там цвета хотя бы смутили, – сказал комментатор Денис Казанский.

– Да самураи во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть! И сейчас они с Европой и Америкой! – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Бубнов в эфире «Коммент.Шоу».

Бубнов о том, что пропал из медиапространства: «Были слухи, что я с ума сошел или умер. У меня были серьезные проблемы с ногами. Сейчас чувствую себя прекрасно»

Дзюба в костюме Дэдпула – такого награждения мы еще не видели. Отдал медаль сыну!

Дзюба догнал Кержакова по голам! Всего один до мегарекорда

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Коммент.Шоу»
logoАртем Дзюба
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