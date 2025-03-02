Константин Генич: «Дзюба – космос в плане понимания игры, он на другом уровне по сравнению с остальными»
«Акрон» в матче 19‑го тура Мир РПЛ уступил «Пари НН» (1:2). 36-летний Дзюба отметился голом. Форвард забил 233‑й мяч в карьере и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
«В следующем туре будет дерби Самарской области. Будет сочно, если он там забьет и отпразднует. Он выиграл всю борьбу – из 15 единоборств он выиграл 13. Он совсем другой уровень.
В плане понимания игры Дзюба – космос, он на другом уровне по сравнению с остальными. В первом тайме его дико бесило, когда мяч летал с одной стороны на другую. По губам можно было прочитать, что он думает о своих партнерах в этом матче.
Он в хорошем настроении. Тедеев сказал, что на сборах его приходилось даже притормаживать», – сказал комментатор «Матч ТВ» Генич в программе «После футбола с Георгием Черданцевым».
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