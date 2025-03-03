Бубнов о том, что пропал из медиапространства: «Были слухи, что я с ума сошел или умер. У меня были серьезные проблемы с ногами. Сейчас чувствую себя прекрасно»

Александр Бубнов объяснил, почему пропал из медиапространства.

Сегодня футбольный эксперт появился в эфире «Коммент.Шоу». Было объявлено, что он станет постоянным гостем шоу.

– Александр Викторович, где вы все это время были?

– До меня доходили слухи, что я с ума сошел . Некоторые считали, что я вообще умер. Третьи говорили: «Это не Бубнов говорит, это за него говорят». Другое дело, что иногда я старался корректно говорить, но это с возрастом стараюсь. Хотя могу и сказать так, как раньше говорил.

Но дело не в этом. Дело в том, что у меня были серьезные проблемы. Проблемы с ногами. Могло так получиться, что мне пришлось бы менять оба коленных состава, иначе бы я попал в инвалидную коляску. Но кардиологи не дали добро на операцию. Потом мне один хирург сказал: «Пока ходишь – ходи. Когда в коляску сядешь – тогда нужна будет операция».

И я стал ходить, плавать. И все вернулось на круги своя. Чувствую себя прекрасно, куда угодно могу поехать. А в основном я дома, онлайн давал комментарии, – рассказал экс-игрок сборной СССР в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Изображение: скриншот из выпуска «Коммент.Шоу»

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