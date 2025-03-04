Аршавин о погоне Дзюбы за Кержаковым: «Это не Овечкин и Гретцки. Канадец и русский. Это НХЛ, там это история, рекорд кучу лет держится»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Артем Дзюба ранее догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. У обоих по 233 гола.
Аршавин поделился мыслями о том, что Мир РПЛ недостаточно раскручивает достижение Дзюбы.
«Во-первых, это НХЛ, там это история. С другой стороны, это Уэйн Гретцки и Овечкин, и, извиняюсь, Кержаков и Дзюба.
Это не Овечкин и Гретцки. Канадец и русский, НХЛ, этот рекорд кучу лет [держится]», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.
Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Кержакова: «Давай, поднажми, я наблюдаю»
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