Лапочкин о моменте с травмой Тюкавина: «Это пенальти по правилам. По трактовкам, которые доносятся до наших судей, – нет»
«Ростов» дома сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
Константин неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в штрафной южан. Судья Кирилл Левников не усмотрел нарушения. Сообщалось, что у Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.
– Момент интересный и сложный. По правилам игры в футбол это задержка и пенальти, но мы живем в нашем чемпионате.
Был такой же момент здесь же в Ростове‑на‑Дону, когда игрока «Спартака» Кристофера Мартинса взяли просто на борцовский прием, на бедро. Судья не поставил пенальти, ВАР не вмешался, а эксперты единогласно проголосовали, что мяч идет не в ту зону, поэтому задержка защитника никак не могла повлиять на действия нападающего.
К сожалению, в России трактуют такие эпизоды, как продолжить игру.
– Для вас это пенальти?
– Назначай пенальти, и всем все понятно. Согласно правилам игры это пенальти.
По тем трактовкам, которые доносятся до наших судей, не стоило назначать одиннадцатиметровый, – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
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