Лапочкин о моменте с травмой Тюкавина: «Это пенальти по правилам. По трактовкам, которые доносятся до наших судей, – нет»

Экс-судья считает, что был пенальти в эпизоде с травмой Константина Тюкавина.

«Ростов» дома сыграл вничью с «Динамо » (1:1).

Константин неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в штрафной южан. Судья Кирилл Левников не усмотрел нарушения. Сообщалось , что у Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.

– Момент интересный и сложный. По правилам игры в футбол это задержка и пенальти, но мы живем в нашем чемпионате.

Был такой же момент здесь же в Ростове ‑на‑Дону, когда игрока «Спартака » Кристофера Мартинса взяли просто на борцовский прием, на бедро. Судья не поставил пенальти, ВАР не вмешался, а эксперты единогласно проголосовали, что мяч идет не в ту зону, поэтому задержка защитника никак не могла повлиять на действия нападающего.

К сожалению, в России трактуют такие эпизоды, как продолжить игру.

– Для вас это пенальти?

– Назначай пенальти, и всем все понятно. Согласно правилам игры это пенальти.

По тем трактовкам, которые доносятся до наших судей, не стоило назначать одиннадцатиметровый, – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

😰 Ужас, у Тюкавина подозрение на кресты. Ждем вердикта...