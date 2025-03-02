Врач «Динамо» о травме Тюкавина: «Есть вероятность повреждения крестообразной связки. Он может пропустить от месяца и до полугода»

Врач «Динамо» оценил состояние Константина Тюкавина.

Ранее сообщалось , что у форварда «Динамо» подозрение на разрыв крестообразной связки.

Константин неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в матче с «Ростовом» (1:1). Игрок был заменен в 1-м тайме.

– Расскажите о состоянии Константина.

– Мы все видели момент в единоборстве с игроком «Ростова», после чего он не смог продолжить матч. По первым тестам и расспросу игрока, его ощущениям, то, что он чувствовал при тестировании его коленного сустава, есть вероятность, что там повреждение передней крестообразной связки. То, что обычно в футболе называют самой проблематичной травмой, которая приводит к выбыванию игрока до шести месяцев.

Самый благополучный исход, что мы сделаем по прилете в Москву МРТ‑исследование и связки будут целы. Если она уже будет повреждена, то встанет вопрос об оперативном вмешательстве. Сейчас он чувствует себя более‑менее стабильно из‑за того, что мышцы находятся в тонусе, сустав нестабильный. Но косвенные признаки показали, что есть такая вероятность.

– Сколько он может пропустить при благополучном исходе?

– До месяца. От месяца и до полугода, – сказал врач «Динамо » Александр Родионов.