Врач «Динамо» о травме Тюкавина: «Есть вероятность повреждения крестообразной связки. Он может пропустить от месяца и до полугода»
Ранее сообщалось, что у форварда «Динамо» подозрение на разрыв крестообразной связки.
Константин неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в матче с «Ростовом» (1:1). Игрок был заменен в 1-м тайме.
– Расскажите о состоянии Константина.
– Мы все видели момент в единоборстве с игроком «Ростова», после чего он не смог продолжить матч. По первым тестам и расспросу игрока, его ощущениям, то, что он чувствовал при тестировании его коленного сустава, есть вероятность, что там повреждение передней крестообразной связки. То, что обычно в футболе называют самой проблематичной травмой, которая приводит к выбыванию игрока до шести месяцев.
Самый благополучный исход, что мы сделаем по прилете в Москву МРТ‑исследование и связки будут целы. Если она уже будет повреждена, то встанет вопрос об оперативном вмешательстве. Сейчас он чувствует себя более‑менее стабильно из‑за того, что мышцы находятся в тонусе, сустав нестабильный. Но косвенные признаки показали, что есть такая вероятность.
– Сколько он может пропустить при благополучном исходе?
– До месяца. От месяца и до полугода, – сказал врач «Динамо» Александр Родионов.
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