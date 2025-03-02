Личка про 1:1 с «Ростовом»: «Не было и минуты, где бы «Динамо» было лучше. Нас простили. Я очень расстроен, ненавижу боязливость»
– Не было и минуты, где бы мы были лучше. Соперник нас сегодня простил. Это очко – плюс для нас. Проблема была одна: игроки не открывались, ждали длинные мячи. Мяч был на земле только пять минут. В основном играли длинные мячи.
Я очень расстроен, ненавижу боязливость. Для меня нет проблемы, если ты ошибешься, но когда прячешься – это проблема. Таких игроков было сегодня больше одного.
Сегодня мы приехали после сборов. Тебе дают шанс сыграть в составе, а ты его не используешь. Сегодня вся игра команда плохо. С одной стороны, ни Глебов, ни Касерес плохого ничего не сделали, но как команда мы были плохи.
– Помогал ли Глебов с подготовкой к матчу?
– Любая информация может помочь. Было понятно, что «Ростов» будет применять высокий прессинг. У них хорошие фланги и нападающие. Это была первая игра после паузы, поле было не такое отличное, как летом. Было много верховых мячей. Соперник показал то, что мы ожидали.
– Это «Ростов» Карпина или вы увидели что‑то новое от тренера Альбы?
– Его коллега будет продолжать работу Карпина, но будет вносить и свои идеи. На сегодняшний день я ожидал, что идеи Карпина здесь останутся, – сказал главный тренер «Динамо».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий