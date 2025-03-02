Личка про 1:1 с «Ростовом»: «Не было и минуты, где бы «Динамо» было лучше. Нас простили. Я очень расстроен, ненавижу боязливость»

Марцел Личка недоволен игрой с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ.

– Не было и минуты, где бы мы были лучше. Соперник нас сегодня простил. Это очко – плюс для нас. Проблема была одна: игроки не открывались, ждали длинные мячи. Мяч был на земле только пять минут. В основном играли длинные мячи.

Я очень расстроен, ненавижу боязливость. Для меня нет проблемы, если ты ошибешься, но когда прячешься – это проблема. Таких игроков было сегодня больше одного.

Сегодня мы приехали после сборов. Тебе дают шанс сыграть в составе, а ты его не используешь. Сегодня вся игра команда плохо. С одной стороны, ни Глебов , ни Касерес плохого ничего не сделали, но как команда мы были плохи.

– Помогал ли Глебов с подготовкой к матчу?

– Любая информация может помочь. Было понятно, что «Ростов » будет применять высокий прессинг. У них хорошие фланги и нападающие. Это была первая игра после паузы, поле было не такое отличное, как летом. Было много верховых мячей. Соперник показал то, что мы ожидали.

– Это «Ростов» Карпина или вы увидели что‑то новое от тренера Альбы?

– Его коллега будет продолжать работу Карпина, но будет вносить и свои идеи. На сегодняшний день я ожидал, что идеи Карпина здесь останутся, – сказал главный тренер «Динамо ».